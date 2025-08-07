DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Schwingen
Schwingen: Remo Käse kämpft bei Rücktritt mit den Tränen
«Ich höre jetzt auf…»
Hier kämpft Remo Käser mit den Tränen
Remo Käser erklärt seinen Rücktritt vom Schwingsport. Als der Berner vor die Medien tritt, kämpft er mit den Tränen.
Publiziert: 11:37 Uhr
|
Aktualisiert: 11:50 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Sport aktuell
0:53
Schwinger tritt zurück
Die Höhen und Tiefen von Remo Käser
0:45
Auf frischer Tat ertappt
Rad-Profis nehmen stinkfrech eine Abkürzung
0:45
Rennen ist noch nicht vorbei
Protzanfall von Rad-Profi im falschen Moment
1:40
Meer, Schafe und Fussballgott
So verbringen die Ski-Stars ihren Sommer
0:45
Ungewöhnliches Premierentor
Brasilianer trifft nach Goalie-Bock und geht k. o.
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...