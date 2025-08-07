«Ich höre jetzt auf…» Hier kämpft Remo Käser mit den Tränen

Remo Käser erklärt seinen Rücktritt vom Schwingsport. Als der Berner vor die Medien tritt, kämpft er mit den Tränen.

Publiziert: 11:37 Uhr | Aktualisiert: 11:50 Uhr