Weder Fussball-WM noch Olympia stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Trotzdem gibt es zahlreiche Titelkämpfe, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Das sind die Highlights des Sportjahres 2025.

Handball-Weltmeisterschaft

Vom 14. Januar bis 2. Februar findet die Handball-Weltmeisterschaft in Kroatien, Dänemark und Norwegen statt. Die Schweizer Nati ist dank einer Wildcard dabei. In der Gruppe A trifft sie auf Tschechien (15. Januar), Deutschland (17. Januar) und Polen (19. Januar).

Ski-Weltmeisterschaft

In Saalbach-Hinterglemm (Ö) findet vom 4. bis 16. Februar die Ski-Weltmeisterschaft statt. 2023 gewann die Schweiz sieben Medaillen (je dreimal Gold und Silber sowie einmal Bronze). Wie oft gibts dieses Mal Medaillenjubel?

Foto: Sven Thomann

Super Bowl

Der Super Bowl ist jedes Jahr ein Spektakel. Wer sich die 59. Ausgabe nicht entgehen lassen will, muss in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar wach bleiben. Das Endspiel der NFL-Saison findet 2025 in New Orleans statt.

Biathlon-Weltmeisterschaft

Erstmals ist die Schweiz Austragungsort der Biathlon-Weltmeisterschaft. Diese findet vom 11. bis 23. Februar in Lenzerheide GR statt. Lena Häcki-Gross, Niklas Hartweg und Co. werden zu Hause besonders motiviert auf Medaillenjagd gehen. Es wäre das erste Schweizer Biathlon-Edelmetall an einer WM.

Foto: freshfocus

Nordische Ski-Weltmeisterschaft

Auch im nordischen Skisport gehts in dieser Saison um WM-Medaillen. Vom 26. Februar bis 9. März werden in Trondheim (No) die Titel im Langlauf, Skispringen und der nordischen Kombination vergeben.

Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaft

Der Kanton Graubünden ist in diesem Jahr gleich mehrfach Gastgeber einer Weltmeisterschaft. Vom 16. bis 30. März messen sich im Engadin die Besten der Besten im Snowboard, Freestyle und Freeski.

Foto: keystone-sda.ch

Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaft

Letztes Jahr hat die Schweiz dank Simon Ehammer im Siebenkampf (Gold) eine Medaille geholt. Kann das getoppt werden? Die Hallen-WM findet vom 21. bis 23. März in Nanjing (China) statt.

Eishockey-Weltmeisterschaft

Silber gabs 2024 für die Eishockey-Nati. Klappts in diesem Jahr mit dem historischen Gold? Die Weltmeisterschaft findet vom 9. bis 25. Mai in Herning (Dä) und Stockholm (Sd) statt. Die Schweiz trifft auf Tschechien (9. Mai), Dänemark (10. Mai), die USA (12. Mai), Deutschland (15. Mai), Norwegen (16. Mai), Ungarn (18. Mai) und Kasachstan (20. Mai).

Final Four Nations League

Wer gewinnt die Nations League 2024/25? Die Viertelfinals (Hin- und Rückspiele) werden im März gespielt, die vier Teams, die sich durchsetzen, bestreiten vom 4. bis 8. Juni das Final-Four-Turnier.

Klub-Weltmeisterschaft

Vom 14. Juni bis 13. Juli findet in den USA die Klub-WM statt. Der Wettbewerb wurde komplett umstrukturiert. Anstatt wie bisher mit sieben Mannschaften, findet er neu mit 32 Teams statt. Aus Europa haben sich folgende Klubs qualifiziert: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Inter Mailand, Porto, Atlético Madrid, Benfica Lissabon, Juventus Turin und Red Bull Salzburg.

Frauen-Europameisterschaft

Zum ersten Mal findet eine grosse Endrunde im Frauenfussball in der Schweiz statt. Vom 2. bis 27. Juli geht die Europameisterschaft über die Bühne. Gespielt wird in Thun, Bern, Basel, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern und Sitten. Die Nati trifft in der Gruppe A auf Norwegen (2. Juli), Island (6. Juli) und Finnland (10. Juli).

Foto: TOTO MARTI

Schwimm-Weltmeisterschaft

An der Kurzbahn-WM hats für die Schweiz dank Noè Ponti dreimal Gold gegeben. Gibts an der Schwimm-WM eine ähnliche Ausbeute? Diese findet vom 11. Juli bis 3. August in Singapur statt.

Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest

Wer wird neuer König der Schweiz? Diese Frage wird vom 29. bis 31. August beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Glarus beantwortet. Vor drei Jahren triumphierte mit Joel Wicki ein Innerschweizer – kann er seinen Titel verteidigen? Zahlreiche andere Böse haben etwas dagegen.

Foto: Sven Thomann

Mountainbike-Weltmeisterschaft

Vom 30. August bis 14. September findet im Wallis die Mountainbike-Weltmeisterschaft statt. Erstmals werden alle acht Disziplinen des Mountainbikes miteinander vereint. Neben den Wettkämpfen im Cross-Country und Downhill werden auch die WM-Medaillen im Mountainbike-Marathon, Mountainbike-Enduro und im Pumptrack vergeben.

Leichtathletik-Weltmeisterschaft

Zum zweiten Mal nach 1991 findet die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Tokio (Jp) statt. Vom 13. bis 21. September dient das Nationalstadion, welches für Olympia 2020 gebaut wurde, als Wettkampfstätte.

Strassenrad-Weltmeisterschaft

Vom 21. bis 28. September wird in Kigali in die Pedale getreten. Die Hauptstadt Ruandas ist Schauplatz der Strassenrad-Weltmeisterschaft.

Foto: BENJAMIN SOLAND

Handball-Weltmeisterschaft

Nach den Männern Anfang Jahr, sind es gegen Ende hin die Frauen, die im Handball um den Weltmeistertitel spielen. Das Turnier findet vom 27. November bis 14. Dezember in Deutschland und Holland statt. Die Schweiz bestreitet im April die Playoff-Spiele gegen die Slowakei. Setzt sich die Nati durch, fährt sie an die WM.