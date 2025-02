Staudenmann triumphiert auch im Schlussgang

Was für eine Leistung von Fabian Staudenmann zum Saisonauftakt! Der Berner gewinnt auch den Schlussgang. Sechs Kämpfe, sechs Siege. Im Schlussgang traf er auf Michael Ledermann. Da Staudenmann bereits weit zurücklag, mussten alle Schwinger einen Zusatzgang bestreiten. In diesem setzte sich Ledermann souverän durch. Da der punktgleiche Etienne Burger die Maximalnote nicht erreichte, hiess der Schlussgang Staudenmann gegen Ledermann. Nach etwas mehr als einer Minute lag Ledermann auf dem Rücken. Für Staudenmann ist es der vierte Sieg in Folge in Büren!