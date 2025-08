Guten Morgen

In Le Crêt-près-Semsales findet heute das Freiburger Kantonalschwingfest statt. Es ist das einzige Kranzfest an diesem Sonntag. Daneben werfen wir ab und an auch einen Blick Richtung Ricken. Beim dortigen Regionalfest steigt Samuel Giger in die Zwilchhosen.