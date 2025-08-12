DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Schwingen
«HOSELUPF»: Nöldi Forrer spricht über die Geburt seines Sohnes
Forrer erzählt von der Geburt
«Sie schlief während den Wehen ein»
Nöldi Forrer ist zum zweiten Mal Papa geworden. Im Podcast «HOSELUPF» plaudert er aus dem Nähkästchen und spricht über die Geburt.
Publiziert: vor 9 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Marcel W. Perren
Reporter Sport
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...