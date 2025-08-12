DE
Forrer erzählt von der Geburt
«Sie schlief während den Wehen ein»

Nöldi Forrer ist zum zweiten Mal Papa geworden. Im Podcast «HOSELUPF» plaudert er aus dem Nähkästchen und spricht über die Geburt.
