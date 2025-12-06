Die Geschichte des Niklausschwingets

Ein Schwingfest im tiefsten Winter? Was komisch klingt, hat in der Stadthalle Dietikon Tradition. Die Geschichte des Anlasses begann 1936 mit dem Nordostschweizer Schwingfest.

Damals kam die Idee auf, ein Schwingfest ausserhalb der normalen Saison durchzuführen. Bereits ein Jahr später wurde sie in die Tat umgesetzt. Zusammen mit der Zunft zu St. Niklausen organisierte der Schwingklub Glatt- und Limmattal das erste Niklausschwinget in Oerlikon.

In den letzten 80 Jahren wechselte es immer wieder den Standort. Seit den 1990er-Jahren wird in Dietikon gekämpft. Die Veranstaltung, die rund um den 6. Dezember stattfindet, soll das Sportjahr würdig abschliessen und zugleich das Brauchtum rund um den Heiligen Nikolaus feiern. So verbindet das Niklaus-Schwinget bis heute Saisonende und Tradition.