Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

Empfang in Maienfeld
Schwingerkönig Orlik wird in seiner Heimat gefeiert

Der frisch gekrönte Schwingerkönig Armon Orlik wird am Mittwochabend in seiner Heimat in Maienfeld GR empfangen. Mit Blick bist du live dabei.
Publiziert: 18:01 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Am Sonntag zum Schwingerkönig gekrönt, wird Orlik am Mittwochabend in seiner Heimat feierlich empfangen.
Foto: BENJAMIN SOLAND
Nicola Abt und Lino Dieterle
vor 4 Minuten

Der König ist da!

Als Armon Orlik die Bühne betritt, wird es so richtig laut. Die Fans feiern ihn und machen gleich mehrfach die Welle. «Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid», sagt Orlik. Dann nimmt er auf dem Thron am linken Rand der Bühne Platz und bestellt ein Bier.

vor 12 Minuten

Stream-Ausfall

Leider gibt es technische Probleme im Stream. Es wird daran gearbeitet, diese schnellstmöglich zu beheben.

vor 13 Minuten

Mama und Papa Orlik im Einsatz

Es sind herzerwärmende Szenen in Maienfeld. Auf der Bühne haben sich die Eltern von Armon Orlik eingefunden. Sie sind etwas hinter ihrem Sohn durch das Dorf gelaufen. Nun spielen sie gemeinsam mit der Musikgesellschaft Maienfeld einige Stücke. Die Menge schaukelt mit.

vor 18 Minuten

Die Bühne ist bereit

Es wird bereits richtig eingeheizt. «Seid ihr bereit?!», fragt die Moderation. Grosses Gejohle in der Menschenmasse. Es ist nicht zu überhören, dass auch bereits das eine oder andere Bier geöffnet wurde. Bis König Orlik die Bühne betreten wird, dauert es noch ein paar Minuten.

vor 27 Minuten

Grosser Stau

Während der Umzug durch das Dorf zieht, bleibt keinen Platz für Autos. Die stehen in den Seitengassen und müssen warten. Obwohl sie etwas später zu Hause sind, haben sie ein Lächeln im Gesicht. Schliesslich erleben auch sie so etwas nicht alle Tage.

vor 33 Minuten

Gratis Bratwürste

DieZuschauer werden verwöhnt. Am Strassenrand grilliert jemand Würste und verteilt diese gratis. «Zur Feier des Tages!» Gross Hunger hat aber noch niemand. Sie alle wollen zuerst den König sehen. «Danach kommen wir vorbei», versprechen sie. Den Blick-Test haben die Würste jedenfalls schon einmal bestanden! 

vor 42 Minuten

Volle Strassen

Wo hat es noch einen freien Platz? Die Leute versuchen, sich irgendwo in die vorderen Reihen zu quetschen. Die Strassen durch Maienfeld sind gefüllt. Alle warten gespannt auf die Ankunft des Königs.

vor 48 Minuten

Grosser Applaus

Da kommt er, der neue Schwingerkönig. Unter tosendem Applaus wird er von den anwesenden Fans empfangen.

vor 52 Minuten

Aufregung steigt

«Wo ist er, wo ist wer?», rufen gleich mehrere Kinder. Sie können es kaum erwarten, bis Schwingerkönig Armon Orlik in Maienfeld auftaucht. Bereits entdeckt haben sie die Eidgenossen Werner Schlegel und Damian Ott. Bald dürfte es hier losgehen. Es werden bis zu 5000 Zuschauer erwartet.

17:26 Uhr

Orliks festlicher Empfang

Nach dem Triumph am Sonntag kündigte der frisch gekrönte Schwingerkönig an, in der Party-Nacht «viel trinken zu wollen». Mittlerweile dürfte sich Armon Orlik (30) von den Feierlichkeiten erholt haben – und bereit für die nächsten sein. Ab 18 Uhr wird er in seinem Heimatdorf Maienfeld GR empfangen. Hier bist du im Stream und Ticker live dabei.

