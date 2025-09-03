Der König ist da!
Als Armon Orlik die Bühne betritt, wird es so richtig laut. Die Fans feiern ihn und machen gleich mehrfach die Welle. «Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid», sagt Orlik. Dann nimmt er auf dem Thron am linken Rand der Bühne Platz und bestellt ein Bier.
Stream-Ausfall
Leider gibt es technische Probleme im Stream. Es wird daran gearbeitet, diese schnellstmöglich zu beheben.
Mama und Papa Orlik im Einsatz
Es sind herzerwärmende Szenen in Maienfeld. Auf der Bühne haben sich die Eltern von Armon Orlik eingefunden. Sie sind etwas hinter ihrem Sohn durch das Dorf gelaufen. Nun spielen sie gemeinsam mit der Musikgesellschaft Maienfeld einige Stücke. Die Menge schaukelt mit.
Die Bühne ist bereit
Es wird bereits richtig eingeheizt. «Seid ihr bereit?!», fragt die Moderation. Grosses Gejohle in der Menschenmasse. Es ist nicht zu überhören, dass auch bereits das eine oder andere Bier geöffnet wurde. Bis König Orlik die Bühne betreten wird, dauert es noch ein paar Minuten.
Grosser Stau
Während der Umzug durch das Dorf zieht, bleibt keinen Platz für Autos. Die stehen in den Seitengassen und müssen warten. Obwohl sie etwas später zu Hause sind, haben sie ein Lächeln im Gesicht. Schliesslich erleben auch sie so etwas nicht alle Tage.
Gratis Bratwürste
DieZuschauer werden verwöhnt. Am Strassenrand grilliert jemand Würste und verteilt diese gratis. «Zur Feier des Tages!» Gross Hunger hat aber noch niemand. Sie alle wollen zuerst den König sehen. «Danach kommen wir vorbei», versprechen sie. Den Blick-Test haben die Würste jedenfalls schon einmal bestanden!
Volle Strassen
Wo hat es noch einen freien Platz? Die Leute versuchen, sich irgendwo in die vorderen Reihen zu quetschen. Die Strassen durch Maienfeld sind gefüllt. Alle warten gespannt auf die Ankunft des Königs.
Grosser Applaus
Da kommt er, der neue Schwingerkönig. Unter tosendem Applaus wird er von den anwesenden Fans empfangen.
Aufregung steigt
«Wo ist er, wo ist wer?», rufen gleich mehrere Kinder. Sie können es kaum erwarten, bis Schwingerkönig Armon Orlik in Maienfeld auftaucht. Bereits entdeckt haben sie die Eidgenossen Werner Schlegel und Damian Ott. Bald dürfte es hier losgehen. Es werden bis zu 5000 Zuschauer erwartet.
Orliks festlicher Empfang
Nach dem Triumph am Sonntag kündigte der frisch gekrönte Schwingerkönig an, in der Party-Nacht «viel trinken zu wollen». Mittlerweile dürfte sich Armon Orlik (30) von den Feierlichkeiten erholt haben – und bereit für die nächsten sein. Ab 18 Uhr wird er in seinem Heimatdorf Maienfeld GR empfangen. Hier bist du im Stream und Ticker live dabei.