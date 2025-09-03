vor 4 Minuten

Der König ist da!

Als Armon Orlik die Bühne betritt, wird es so richtig laut. Die Fans feiern ihn und machen gleich mehrfach die Welle. «Es freut mich sehr, dass ihr alle hier seid», sagt Orlik. Dann nimmt er auf dem Thron am linken Rand der Bühne Platz und bestellt ein Bier.