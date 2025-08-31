Mit seinem Bruder Curdin, der für den Berner Teilverband antritt, habe Armon Orlik während des Schwingfests keinen Kontakt gehabt. «Natürlich hätte ich ihm auch den Einzug in den Schlussgang gewünscht, aber da sind ein bisschen zwei Welten aufeinander getroffen.»
Wie sieht der Abend jetzt aus für den neuen Schwingerkönig? Orlik: «Mal schauen, ob ich's noch an einen Essensstand schaffe. Aber eigentlich will ich dann mit den anderen Schwingern anstossen.»
Orlik erklärt, wieso er bei seiner Siegerehrung die Tränen nicht ganz zurückhalten konnte: «In der Arena kannst du den Fans nochmals zuwinken und ab da kann man es richtig geniessen. Die Anspannung ist weg und es kommt halt alles zusammen.»
Als Schwingerkönig erhält Armon Orlik nicht nur viel Ehre, sondern auch den Siegermuni Zibu – wenn er denn will. Orlik erklärt aber: «Ich nehme den Gegenwert.». Dieser beläuft sich auf rund 30'000 Franken.
Orlik darüber, wie ihm erklärt wurde, dass er nicht im Schlussgang steht: «Mir wurde gesagt, dass Werner Schlegel das bessere Notenblatt gehabt habe und Samuel Giger sei aufgrund eines Mehrheitsentscheids in den Schlussgang gewählt worden.»
Dass er nicht im Schlussgang gestanden hat, war ein harter Schlag für Armon Orlik, wie er er an der PK erklärt: «Da brach für mich eine Welt zusammen.» Er habe sich dann aber schnell wieder gesammelt und die 10 Punkte in seinem Duell angepeilt. «Einfach, damit ich das Fest doch noch als Sieger beenden kann.»
Der neue Schwingerkönig der Schweiz heisst Armon Orlik. Weil der Schlussgang gestellt endete, wurde der 30-jährige Bündner zum lachenden Dritten. In der Pressekonferenz stellt sich Orlik nun erstmals ausführlich den Fragen der Journalisten. Hier gibts die PK live im Ticker.
Mollis 2025: Armon Orlik
Pratteln 2022: Joel Wicki
Zug 2019: Christian Stucki
Estavayer 2016: Matthias Glarner
Burgdorf 2013: Matthias Sempach
Frauenfeld 2010: Kilian Wenger
Aarau 2007: Jörg Abderhalden
Luzern 2004: Jörg Abderhalden
Nyon 2001: Arnold Forrer
Bern 1998: Jörg Abderhalden
Chur 1995: Thomas Sutter
Olten 1992: Silvio Rüfenacht
Stans 1989: Adrian Käser
Sion 1986: Heinrich Knüsel
Langenthal 1983: Ernst Schläpfer
