08:58 Uhr

Sponsoren-Ärger bei Südwestschweizern

Am Jubiläumsfest präsentieren die Südwestschweizer ihre neue Verbandsjacke. Nicht mehr in Rot, sondern neu in Grau werden die 12 Schwinger in die Arena einmarschieren. «Das Rot ähnelte zu sehr jenem der Innerschweizer», erklärt der Technische Leiter Christian Kolly. Viel mehr Diskussionsstoff als die neue Farbe lieferten im Vorfeld die Sponsoren. Ein Schwinger weigerte sich, einen Verbandssponsor auf der Brust zu tragen.

Dies, weil er einen langjährigen Vertrag mit einem Mitbewerber unterschrieben hat. In diesem stehe, dass er nicht für einen Konkurrenten werben dürfe. Weil die Verbandsjacke erst vor zwei Wochen eintraf, sei die Zeit zu knapp gewesen, um eine Lösung zu finden. In Absprache mit Kolly darf er das Firmen-Logo am Sonntag abkleben. Kolly kündet jedoch Gespräche an: «Wir wollen in Zukunft ein solches Szenario verhindern.»

Einen ähnlichen Fall gab es 2021 vor dem Kilchberger-Schwinget. ​Samuel Giger unterzeichnete einen Sponsoren-Deal mit Lidl.​ Verbandssponsor der Nordostschweizer war die Migros. Zeitweise lief der Unspunnensieger mit einer Jacke auf, wo beide Logos zu sehen waren. Für den Saisonhöhepunkt verzichtete die Migros auf ihre Werbefläche. «Für uns ist es unpassend, wenn ein Athlet mit einer Jacke in die Arena marschiert, auf der die Emblems von Mitbewerbern platziert sind», erklärte die Migros damals.