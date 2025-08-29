Burkhalter stichelt gegen Königsfavoriten

Was machen die Schwinger am Tag vor dem grossen Saisonhöhepunkt? Entspannen und vielleicht ein leichtes Training, könnte man meinen. Nicht so Thomas Burkhalter (22). Der Teilverbandskranzer ist seit 5.20 Uhr auf dem heimischen Hof im Einsatz. «Diese Arbeit erledigt sich nicht von selbst», erklärt der Sohn von Schwägalp-Sieger Stefan Burkhalter. Normalerweise geht sein Arbeitstag bis um 19.15 Uhr.

«Ich arbeite 60 bis 80 Stunden in der Woche. Daneben schwinge ich noch – das soll einmal ein anderer machen», meint er mit einem Augenzwinkern in Richtung der Spitzenleute. Einige von ihnen arbeiten während der Saison gar nicht oder nur sehr wenig. Dass man im Schwingsport auch mit einem normalen Arbeitsleben noch erfolgreich sein kann, will Burkhalter am Wochenende zeigen. In Mollis GL strebt er seinen ersten Eidgenössischen Kranz an. Damit er am Nachmittag die Arena besichtigen kann, endet sein Arbeitstag dieses Mal bereits vor dem Mittag.