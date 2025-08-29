DE
FR
Abonnieren

«Das soll einmal ein anderer machen»
Burkhalter stichelt gegen Königsfavoriten

Die Schweiz sucht einen neuen König. Das Eidgenössische Schwingfest findet am 30. und 31. August in Mollis statt. Hier im Ticker verpasst du nichts von dem, was sportlich läuft.
Publiziert: 10:42 Uhr
Teilen
Kommentieren
28.08.2025, 11:31 Uhr

Hautnah dran am Eidgenössischen

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Mit einem Klick auf das Plus-Symbol wirst du Follower.
09:52 Uhr

Burkhalter stichelt gegen Königsfavoriten

Was machen die Schwinger am Tag vor dem grossen Saisonhöhepunkt? Entspannen und vielleicht ein leichtes Training, könnte man meinen. Nicht so Thomas Burkhalter (22). Der Teilverbandskranzer ist seit 5.20 Uhr auf dem heimischen Hof im Einsatz. «Diese Arbeit erledigt sich nicht von selbst», erklärt der Sohn von Schwägalp-Sieger Stefan Burkhalter. Normalerweise geht sein Arbeitstag bis um 19.15 Uhr.

«Ich arbeite 60 bis 80 Stunden in der Woche. Daneben schwinge ich noch – das soll einmal ein anderer machen», meint er mit einem Augenzwinkern in Richtung der Spitzenleute. Einige von ihnen arbeiten während der Saison gar nicht oder nur sehr wenig. Dass man im Schwingsport auch mit einem normalen Arbeitsleben noch erfolgreich sein kann, will Burkhalter am Wochenende zeigen. In Mollis GL strebt er seinen ersten Eidgenössischen Kranz an. Damit er am Nachmittag die Arena besichtigen kann, endet sein Arbeitstag dieses Mal bereits vor dem Mittag.

Arbeitet auch am Tag vor dem ESAF auf dem heimischen Hof: Thomas Burkhalter.
Foto: Sven Thomann
Ende des Livetickers
Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
ESAF 2025
ESAF 2025
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        ESAF 2025
        ESAF 2025