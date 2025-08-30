DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Schwingen
ESAF: Huber schluckt eine Handvoll Sägemehl
Da braucht er eine kurze Pause
Huber bekommt eine Handvoll Sägemehl in den Mund
Unangenehmer Zwischenfall für Melchior Huber in seinem Kampf gegen Adrian Odermatt. Während dem Bodenkampf bekommt er eine Hand voll Sägemehl in den Mund.
Publiziert: 14:20 Uhr
Teilen
ESAF 2025 Mollis
2:24
ESAF-Besucher auf der Tribüne
Scherrer lüftet das Geheimnis um die rauchende Kühlbox
1:29
Protest gegen Lebendpreise
«Für die Tiere ist es kein Fest»
1:07
Hausi Leutenegger am ESAF
«Habe sicher schon 200 Selfies gemacht»
0:42
Lautstarke Unterstützung
Steinstosser de Benedetto hat eigenen Fanclub dabei
2:00
Mit Gölä und Jodlerklub
56'500 Schwingfans singen Schweizerpsalm
Heiss diskutiert
Meistgelesen