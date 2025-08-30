Da braucht er eine kurze Pause Huber bekommt eine Handvoll Sägemehl in den Mund

Unangenehmer Zwischenfall für Melchior Huber in seinem Kampf gegen Adrian Odermatt. Während dem Bodenkampf bekommt er eine Hand voll Sägemehl in den Mund.

Publiziert: 14:20 Uhr