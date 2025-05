Comeback in Adelboden? Kilian Wenger spricht über 1. April-Scherz

Am 1. April staunte so mancher Schwing-Fan, der dem Instagram-Account vom Schwingfest Adelboden folgt. «Dr Kilä wotts doch no iis wüssä u git z’Kombäck». Doch die Fans haben den Braten schnell gerochen. Nun erklärt der Schwingerkönig von 2010, wie es dazu gekommen ist.

Publiziert: vor 14 Minuten