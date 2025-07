1. Gang: Odermatt mit Konter zum Sieg

Lukas Bissig versteckt sich im Duell mit dem 40-jährigen Routinier Thomas Sempach nicht. Im Gegenteil. Der 22-Jährige ist derjenige, der immer wieder angreift. Nur einmal wirds richtig gefährlich, ansonsten beweist Sempach seine defensiven Qualitäten und wehrt jeweils schon früh erfolgreich ab. So endet das Duell gestellt. Aber Bissig wird belohnt, er bekommt Note 9,00 während es für Sempach 8,75 gibt. Ebenfalls einen Gestellten gibts zwischen Fabian Aebersold und Michael Zurfluh. Beide bekommen Note 8,75.

Michael Gwerder geht eher vorsichtig ins Duell mit Adrian Odermatt. Nach knapp vier Minuten greift er doch einmal an. Er versucht mit Kurz zu ziehen, bringt aber die nötige Spannung nicht hin. Odermatt kontert und holt sich die Maximalnote ab. Oft greift Matthias Aeschbacher mit innerem Haken an. Gegen Noe van Messel funktioniert das nicht. Also stellt er um, versuchts dreimal in Serie mit einem Kurz. Und kommt so zum Erfolg.