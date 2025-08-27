DE
Beide mit fünf Kranzfestsiegen
Chef-Einteiler erklärt Duell Giger–Staudenmann

Die Katze ist aus dem Sack. Am Mittwochnachmittag hat ESAF-Chef-Einteiler Stefan Strebel die Spitzenpaarungen für den 1. Gang bekannt gegeben.
Publiziert: vor 9 Minuten
ESAF 2025 Mollis
