DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Schwingen
ESAF: Chef-Einteiler erklärt Duell Giger–Staudenmann
Beide mit fünf Kranzfestsiegen
Chef-Einteiler erklärt Duell Giger–Staudenmann
Die Katze ist aus dem Sack. Am Mittwochnachmittag hat ESAF-Chef-Einteiler Stefan Strebel die Spitzenpaarungen für den 1. Gang bekannt gegeben.
Publiziert: vor 9 Minuten
Teilen
ESAF 2025 Mollis
1:01
Hammer-Duell zum Anschwingen
Deshalb hat sich Strebel für Moser–Wicki entschieden
1:57
ESAF-Botschafterin Schneider
«Im Sommer Schwingen, im Winter Skifahren»
0:38
Whirlpool wird transportiert
Gabentempel hat einen Wert von einer 1 Mio Franken
1:38
So geht ESAF-Einteiler vor
«Erste Paarungen werden ab Mai kreiert»
2:30
Reportage
«Ganzer Kanton passt rein»
ESAF baut die grösste mobile Arena der Welt
Heiss diskutiert
Meistgelesen