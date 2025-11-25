Die Zwilchhosen sind gewaschen, das Sägemehl abgeklopft. Bevor das harte Wintertraining wieder beginnt, haben sich die Spitzenschwinger in alle Himmelsrichtungen verstreut. Von Finnland bis zu den Malediven – so laden unsere «Bösen» ihre Batterien auf.

Fischen, Flittern und Promi-Treff im Flieger: So machen die Schwinger Winterpause

1/5 Was macht König Orlik eigentlich in seinen Winterferien? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schweizer Schwinger gönnen sich Auszeiten und Abenteuer in der Winterpause

Fabian Staudenmann fischt, Armon Orlik backt

Ein Schwinger gönnt sich luxuriösen USA-Trip

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Fabian Staudenmann am Fischen im hohen Norden

Während andere in der Sonne brutzeln, zieht es Fabian Staudenmann (25) in die Kälte. Der ESAF-Zweite gönnte sich kürzlich eine Auszeit in Finnland. Auf Instagram zeigte er sich dick eingepackt an der Fischerrute. Sein trockener Kommentar dazu: «Ein paar freie Tage.»

Samuel Giger in den Badeferien

Samuel Giger liess es sich auf den Malediven gut gehen. Bis auf die Rückreise nichts Aussergewöhnliches. Doch diese hielt eine Überraschung bereit: Gemäss Blick-Informationen sass auf dem Heimweg im selben Flugzeug wie Giger keine Geringere als Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic (28)!

Ein echtes Gipfeltreffen der Schweizer Sportstars über den Wolken. Während Bencic nach der Landung in Zürich direkt ins «Sportpanorama» weiterzog, heisst es für Giger wieder: ab ins Training!

0:40 Nach gestelltem Schlussgang: Schlegel und Giger tragen neuen Schwingerkönig Orlik

König Orlik in der Weihnachtsbäckerei

Vom Sägemehlring direkt in die Backstube! Armon Orlik tauscht Zwilchhose gegen Schürze. Für einen Werbedreh zeigte sich der Bündner beim «Weihnachtsguetzli»-Backen. Und er war nicht allein: Bruder Curdin (32), Michael Ledermann (25) und Romain Collaud (23) kneteten fleissig mit. Für einmal waren die Bösen plötzlich ganz süss.

Curdin Orlik im Handstand am Strand

Bevor es ans Guetzle ging, tankte auch Curdin Orlik noch ordentlich Sonne. Der Wahl-Berner verbrachte seine Badeferien am Strand – aber nicht faul im Liegestuhl. Auf Instagram beeindruckte er mit einem Handstand im Sand. Die Körperspannung sitzt auch in den Ferien.

Sinisha Lüscher am Musikfestival mit Mama

Der 19-jährige Sinisha Lüscher setzt in der Winterpause auf Familienzeit. Zusammen mit seiner Mutter besuchte er ein Musikfestival. Dabei lief ihm mit Joana Mäder ein anderes bekanntes Sport-Gesicht über den Weg. Beim Schnappschuss mit der Beachvolleyballerin stellt sich heraus: Sinisha Lüscher stehen nicht nur die Zwilchhosen.

Sven Lang auf dem Liebes-Trip nach Fernost

Bei Sven Lang (27) läuteten einen Monat nach dem ESAF nicht die Kuhglocken, sondern die Hochzeitsglocken. Ende September heiratete er seine Freundin. Vor zwei Wochen ging es für das Paar dann endlich in die Flitterwochen nach Japan in das Land der aufgehenden Sonne. Für den Luzerner Eidgenossen durfte ein Besuch bei einem Sumo-Ringkampf nicht fehlen.

Marc Lustenberger lebt den «American Dream»

Mit den Kumpels unterwegs war Marc Lustenberger (22). Die Truppe sendete auf Instagram Feriengrüsse aus dem Westen der USA nach Hause ins Entlebuch. Lustenberger genoss die Freiheit in Übersee sichtlich in vollen Zügen. Sogar ein Helikopterflug durch den Grand-Canyon (Arizona) und ein Besuch bei einem NFL-Spiel in Las Vegas durften nicht fehlen.

