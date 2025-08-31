DE
FR
Abonnieren

Alt Bundesrat in Mollis
Ueli Maurer verlässt das ESAF auf dem Velo

Die Schweiz hat einen neuen König. Armon Orlik krönt sich in Mollis zum Schwingerkönig. Alt-Bundesrat Ueli Mauer ist als grosser Schwing-Fan ebenfalls vor Ort. Danach radelt er entspannt mit dem Velo davon.
Publiziert: 19:40 Uhr
Teilen
Kommentieren
Folge jetzt dem ESAF 2025!

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Hol jetzt alles aus dem Schwing-Highlight des Jahres. Folge dem ESAF 2025 und aktiviere die automatisierten News-Pushes – und du verpasst nichts vom königlichen Event. Was musst du tun? Folge diesem Link direkt auf die Seite des Eidgenössischen. Dort gehts ganz einfach weiter, indem du rechts auf das Plus klickst. Danach kannst du dich einloggen, Pushes abonnieren und schon bist du ein Follower. Als solcher erhältst du Analysen, Ticker, Videos und Live-Sendungen, alles ist dabei. 

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen