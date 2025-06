Schwarzsee: Akrobatik-Einlage im ersten Eidgenossen-Duell

1. Gang – Kurz nach halb neun ist es soweit, der erste Eidgenosse schreitet zur Tat. Christian Gerber greift mit Paul Tornare zusammen. Und fackelt nicht lange. Nach nicht einmal anderthalb Minuten bringt er Tornare zu Boden und holt sich mit Nachdrücken den Sieg. Akrobatisch zur Sache gehts anschliessend im ersten Eidgenossen-Duell. Man wähnt sich fast am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne anstatt am Schwarzsee Schwinget, als Bernhard Kämpf seinen Gegner Martin Roth kopfüber hochhebt. Er will ihn so aber nicht bodigen, sondern befreit sich einfach nur aus einer leicht brenzligen Situation. Nach etwas mehr als der Hälfte der sechsminütigen Gangdauer gelingt Kämpf der entscheidende Angriff. Er bezwingt Roth.

Zwischen Kämpf (l.) und Roth wirds akrobatisch. Foto: Screenshot

Lario Kramer ist die grösste Hoffnung der Südwestschweizer auf den Heimsieg. Mit Dominik Gasser trifft er auf einen Gegner, dem er bisher noch nie gegenüber stand. Viel läuft nicht zwischen den beiden, keiner findet das richtige Rezept. Die Konsequenz: ein Gestellter. Anschliessend gibts das nächste Premieren-Duell zwischen Romain Collaud und Severin Schwander. Auch dieses steuert auf einen Gestellten zu – bis die letzte Minute läuft und Collaud doch noch den entscheidenden Angriff lanciert. Das Publikum wird erstmals laut beim Sieg des Südwestschweizers.