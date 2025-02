Belinda Bencic hat den nächsten Coup geschafft. Mit Jelena Rybakina kann auch die Weltnummer 5 die Schweizerin in Abu Dhabi nicht stoppen. In der Partie kommt es für Bencic zu einem ganz besonderen Weckruf.

1/2 Belinda Bencic steht beim WTA-Turnier in Abu Dhabi wie vor zwei Jahren im Final. Foto: ALI HAIDER

Belinda Bencic steht erstmals, seit sie Mutter geworden ist, wieder im Final eines WTA-Turniers. In Abu Dhabi gewinnt die 27-jährige Ostschweizerin im Halbfinal gegen die Weltnummer 5 Jelena Rybakina.

Gegen die Kasachin setzt sich Bencic (WTA 157) 3:6, 6:3, 6:4 durch. Im Final trifft sie an dem Ort, wo sie vor zwei Jahren ihren letzten Titel gewann, auf die ungesetzte Ashlyn Krueger (WTA 51) aus den USA.

In einer hochklassigen Partie überzeugt Bencic mit Stehvermögen und Nervenstärke. Den ersten Satz verliert sie gegen die aufschlagstarke Rybakina nach dem einzigen Break zum 2:4. Auch der zweite Durchgang wird durch nur einen Aufschlagverlust entschieden, diesmal schafft die Schweizerin das Break gleich zum 2:0. Danach wehrt sie zwei Chancen der Wimbledonsiegerin von 2022 ab.

Geholfen hat vielleicht auch ein ungewöhnlicher Unterbruch. Im dritten Game des zweiten Satzes muss Belinda Bencic nämlich kurz vom Platz und zur eigenen Bank rennen. Der Grund: Bei ihrem Handy ist der Wecker losgegangen. Mitten in der Anspannung entlockt das auch Bencic selber ein Lachen.

Es winkt der neunte WTA-Titel

Der dritte Satz startet dann mit drei Breaks, ehe Bencic auf 3:1 davonzieht und den Vorsprung nicht mehr aus der Hand gibt. Mit einem zweiten Servicedurchbruch zum 5:2 schafft sie eine Vorentscheidung. Zwar vergibt sie bei 5:2 zwei Matchbälle, bei 5:4 serviert sie aber souverän aus. Nach 2:08 Stunden nutzt die Olympiasiegerin von 2021 ihren vierten Matchball zum wertvollsten Erfolg seit ihrem Comeback im letzten November.

Die Rückkehr von Bencic nach der Geburt ihrer Tochter Bella vor knapp zehn Monaten ist sehr erstaunlich. Nach nur sieben Turnieren, davon vier auf Stufe WTA, wird die junge Mutter bereits wieder in die Top 100 zurückkehren. Zum Vergleich: Die übrigen Spielerinnen haben jeweils zwischen 16 und 26 Turnieren in der Wertung.

Die Chancen auf den insgesamt neunten WTA-Titel sind nun sehr intakt. In dieser Form ist Bencic im ersten Duell mit Ashlyn Krueger klare Favoritin. Die Amerikanerin gewann ihren bisher einzigen Final im September 2023 in Osaka, allerdings nur in der 250er-Kategorie. Bencic ist beim WTA-500-Turnier in Abu Dhabi nach ihrem Titel vor zwei Jahren noch ungeschlagen.