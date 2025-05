Boston verpasst ohne Alina Müller die Playoffs

Alina Müller verpasst in ihrer zweiten Saison in der PWHL erstmals die Playoffs. Ohne die verletzte Schweizerin kassieren die Boston Fleet am Samstag die entscheidende Heimniederlage.

Die Boston Fleet, das Team der derzeit verletzten Alina Müller, verpasst die Playoffs in der Professional Women's Hockey League. Foto: PETRA OROSZ

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gleich mit 1:8 unterlag Boston dem Titelverteidiger aus Minnesota, der so in der Tabelle noch an den punktgleichen Fleet vorbeizog. Auch die Ottawa Charge hatten am Ende der 30 Spiele zählenden Qualifikation gleich viele Zähler auf dem Konto wie die Fleet. Die Kanadierinnen klassierten sich wie Minnesota aufgrund der grösseren Anzahl der Siege in der regulären Spielzeit vor Boston.

In der Premierensaison der Liga im Vorjahr noch Vizemeister, endet für das Team aus Boston die Saison nach Platz 5 und der Regular Season. Ottawa und Minnesota stehen wie Montreal und Toronto in den Halbfinals.

Alina Müller, mit 7 Toren und 12 Assists die zweitbeste Skorerin ihres Teams, stand den Boston Fleet in den letzten beiden Qualifikationsspielen nicht zur Verfügung. Die Schweizer Nationalstürmerin fiel aufgrund einer Verletzung am Unterkörper aus.