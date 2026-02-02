Georges Wizards gewinnen das Duell der NBA-Schlusslichter

Das Kellerduell zwischen den Washington Wizards und den Sacramento Kings geht an Erstere. Der Schweizer Kyshawn George zeigt eine bescheidene Leistung.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Washington Wizards mit Kyshawn George gewinnen in der NBA das Duell der Schlusslichter. Die Mannschaft aus der Hauptstadt bezwingt die Sacramento Kings zuhause 116:112.

Im Aufeinandertreffen der Habenichts scheinen die Wizards, (bisheriger) Tabellenletzter im Osten, gegen die Kings, den Ranglistenletzten im Westen, früh für klare Verhältnisse zu sorgen. Im zweiten Viertel liegen die Einheimischen mit bis zu 17 Punkten Vorsprung vorne. Doch die Kings können noch einmal aufschliessen – und im vierten Abschnitt sogar noch einmal knapp in Führung gehen.

Der bald 20-jährige Rookie Will Riley, mit dem persönlichen Bestwert von 18 Punkten bester Werfer seiner Equipe, wendet das Blatt mit einem Drei-Punkte-Wurf zwei Minuten vor Schluss endgültig. Der Walliser George bleibt mit sechs Punkten und einem Rebound für einmal blass.

Nächster Kurzeinsatz für Niederhäuser

Die Los Angeles Clippers bezwingen die Phoenix Suns auswärts 117:93 und kommen im vierten Duell in der laufenden Saison mit dem Kontrahenten aus Arizona zum dritten Erfolg. Der Freiburger Yanic Konan Niederhäuser kommt bei den Kaliforniern zu einem weiteren Kurzeinsatz. In den knapp drei Minuten wirft er drei Punkte. Dazu gelingt ihm ein Rebound.

Beide Mannschaften nehmen in der Rangliste der Western Conference Plätze ein, die sie am Ende der regulären Saison zur Teilnahme an den sogenannten Play-Ins berechtigen würden. In diesen Play-Ins machen vier Teams die letzten zwei Playoff-Plätze in ihren Conferences aus.