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Schweiz
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Beendet
6:1
(3:1 | 2:0 | 1:0)
Ungarn
Ungarn
Ken Jäger verzückt die Fans mit tollem Streich
0:57
Nati im Torrausch:Ken Jäger verzückt die Fans mit tollem Streich
23.04.2026, 22:12 Uhr

Abschied

Vielen Dank fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.

23.04.2026, 22:11 Uhr

Ausblick

Morgen gibt es erneut die Chance sich gegen Ungarn zu zeigen.

23.04.2026, 22:07 Uhr

Fazit 3. Drittel

Im Schlussdrittel spielt die Schweiz das 5:1 lange im Verwaltungsmodus runter. Der Start ist unpräzise, das Tempo fällt deutlich ab und nach Meyers Strafe muss man erst mal wieder Boxplay arbeiten, was problemlos gelingt. Erst ab der Drittelmitte schalten die Eisgenossen wieder einen Gang hoch. Sie lassen die Scheibe ruhiger laufen, schnüren Ungarn regelmässig ein und belohnen sich mit dem 6:1 durch Löffel, dessen Schuss von der blauen Linie durch alles durchrutscht. Danach bleibt es einseitig, auch wenn Ungarn mit Stipsicz noch zu einer Doppelchance kommt. Pasche hält und Löffel rettet auf der Linie mit. In der Schlussphase plätschert die Partie aus, Herzog holt sich kurz vor Schluss noch eine unnötige Strafe, am klaren 6:1-Sieg ändert das aber nichts.

23.04.2026, 22:05 Uhr
Spielende
Spielende

60. Minute: Spielende (6:1).

Die Schweiz gewinnt deutlich mit 6:1 gegen Ungarn.

23.04.2026, 22:04 Uhr
Zeitstrafe
Zeitstrafe

60. Minute: 2-Minuten-Strafe für F.Herzog (Schweiz).

Herzog erhält kurz vor dem Ende noch eine Strafe von zwei Minuten.

23.04.2026, 22:00 Uhr

59. Minute

Die Schlussphase ist angebrochen und das Spiel ist praktisch bereits vorbei.

23.04.2026, 21:56 Uhr

57. Minute

Stipsicz dribbelt mit der Scheibe durch das Zentrum an allen Schweizern vorbei, scheitert jedoch an Pasche. Auch der Nachschuss auf das freie Tor führt nicht zum Treffer, weil Löffel gerade noch mit dem Stock die Scheibe ablenken kann. Starke Defensivaktion des Torschützen.

23.04.2026, 21:55 Uhr

55. Minute

Fünf Minuten vor Schluss lässt sich anmerken, dass die Schweiz wieder mehr nach vorne investiert und versucht dem Publikum noch etwas zu zeigen.

23.04.2026, 21:54 Uhr

54. Minute

Immer wieder bauen die Eisgenossen ruhig hinten auf und fahren Angriffswelle nach Angriffswelle.

23.04.2026, 21:49 Uhr

53. Minute

Die Schweiz erarbeitet sich weiter Chancen. Erst gewinnt Taibel ein Bully in der neutralen Zone. Kurz darauf erhält Le Coultre den Steckpass vor dem gegnerischen Tor, scheitert jedoch an Balizs.

Nati-Coach mit Good News
Wer Fischer-Proteste erwartete, wurde enttäuscht

Im ersten von zwei WM-Vorbereitungsspielen auf Schweizer Boden fährt die Nati einen 6:1-Kantersieg gegen Ungarn ein. Die Skandal-Tage rücken allmählich in den Hintergrund.
Publiziert: 23.04.2026 um 22:12 Uhr
|
Aktualisiert: 06:56 Uhr
1/7
Nati-Trainer Jan Cadieux leitet das Training in der Tissot-Arena vor dem Testspiel gegen Ungarn.
Foto: Keystone
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Marcel AllemannReporter Eishockey

Nach den heftigen Turbulenzen rund um die Entlassung von Headcoach Patrick Fischer letzte Woche, war man gespannt wie das Publikum beim ersten Länderspiel auf Schweizer Boden auf die Nati reagiert. Aber wer Spruchbänder a là «Free Fischer» oder Sprechchöre in dieser Richtung erwartet hatte, sah sich getäuscht. Da lief gar nichts.

Dass die Bieler Eishalle mit 2806 Zuschauern halb leer war, lässt sich ebenfalls nicht als stiller Protest interpretieren. Denn ein Testländerspiel noch ohne NHL-Spieler gegen Ungarn ist in einem Stadion, in dem während der Saison auch National-League-Hockey geboten wird, so oder so nicht der ultimative Gassenhauer.

Letztes Jahr an der WM in Herning (Dä) wurde dieser Gegner auf dem Weg zu WM-Silber mit einem Stängeli (10:0) abgefertigt. Legende Andres Ambühl realisierte einen Hattrick, mit Dominik Egli, Tim Berni, Ken Jäger, Gregory Hofmann und Nicolas Baechler stehen fünf Spieler in der Aufstellung, die auch damals mit von der Partie waren. Ein Stängeli gibt es dieses Mal nicht gerade, aber dennoch einen klaren 6:1-Sieg – Egli und Jäger gehören dabei zu den Klassenbesten.

Entschieden ist die Partie bereits nach 9 Minuten, denn zu diesem Zeitpunkt führen die Schweizer schon mit 3:0. Sie können es sich dann auch leisten, etwas nachlässiger zu werden, ohne dass dies gegen diesen bescheidenen Kontrahenten ernsthafte Konsequenzen hat. Vor allem fällt aber auf, dass die Körpersprache wieder viel positiver ist als noch noch letzte Woche in den beiden Spielen gegen die Slowakei, unmittelbar nach der Entlassung von Fischer.

Dessen Nachfolger Jan Cadieux fährt in seinem dritten Länderspiel seinen zweiten Sieg ein. Die Erkenntnisse, die der neue Schweizer Nati-Trainer für seinen zu bestimmenden WM-Kader mitnehmen kann, werden nach dieser Partie nicht riesig sein. Aber immerhin kann er gegen einen WM-Gegner proben, denn gegen Ungarn bestreitet die Schweiz am 23. Mai in Zürich sein zweitletztes Gruppenspiel. Zunächst geht es aber am Freitag nochmals gegen die Magyaren, nochmals in Biel. Es ist das letzte WM-Vorbereitungsspiel auf Schweizer Boden.

«Moy und Riat sollten nächste Woche wieder dabei sein»
1:24
Cadieux verrät nach Sieg:«Moy und Riat sollten nächste Woche wieder dabei sein»

Nach dem Spiel verkündet Trainer Cadieux im Gespräch mit Blick gute Neuigkeiten. Die angeschlagenen Tylor Moy (Lakers) und Damien Riat (Lausanne) sollen nächste Woche ins Nati-Camp einrücken. Sollten beide fit werden, haben sie gute Chancen auf die Heim-WM. Moy war im vergangenen Jahr der beste Schweizer Skorer, Riat war zuletzt sowohl bei Olympia, wie auch bei der WM in Herning mit dabei.

Tore: 1. Herzog 1:0. 5. Baechler (Aebischer) 2:0. 9. Jäger (Scherwey, Berni) 3:0. 15. Sofron (Sarpatki) 3:1. 29. Senteler (Egli) 4:1. 39. Le Coultre (Rochette, Egli/PP) 5:1. 49. Loeffel (Hofmann, Geisser) 6:1.
Fans: 2806

Noch näher dran an der Schweizer Hockey-Nati

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Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
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Österreich
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Finnland
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Deutschland
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Großbritannien
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Ungarn
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Lettland
Lettland
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Schweiz
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Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
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Kanada
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Tschechische Republik
Tschechische Republik
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Dänemark
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Norwegen
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Slowenien
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