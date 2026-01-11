Belinda Bencic bringt die Schweiz im Final des United Cup in Führung. Sie besiegt Weltnummer 2 Iga Swiatek mit 3:6, 6:0, 6:3 – ihr neunter Erfolg im neunten Spiel.

Belinda Bencic brilliert weiter. Im Final des United Cup ringt sie die Weltnummer 2 Iga Swiatek nieder. Der erste Satz geht noch 3:6 verloren gegen die Polin. Dann dreht Bencic auf, 6:0, 6:3 – und die Führung für die Schweiz.

Entscheidend war Bencics absolute Dominanz im zweiten Satz, den sie schliesslich zu Null gewann. Auch im Entscheidungssatz gelang Bencic früh das Break, eines, das sie bis zum Schluss der Partie nicht mehr hergab.

Die Bilanz von Bencic ist schier unglaublich. Neun Mal trat sie heuer am United Cup in Sydney (Aus) an. Neun Mal gewann sie! Total fünf Einzel-Matches und vier Doppel wurden ihre Beute.

Kommts zu einem weiteren Doppel? Das hängt nun an Stan Wawrinka. Er trifft im zweiten Spiel des Finals auf Hubert Hurkacz. Sollte Wawrinka das Nachsehen haben, würde Bencic an der Seite von Jakub Paul um den Turniersieg spielen.