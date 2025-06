1/2 Foto: Jonas Ekstromer

Die neue, beim Golden-League-Meeting in Stockholm aufgestellte Bestmarke ist ein Zentimeter besser als die letzte, die Duplantis im vergangenen Februar im französischen Clermont-Ferrand aufgestellt hatte. «Ein Traum», nannte der schwedisch-amerikanische Doppelbürger den Weltrekord vor heimischem Publikum.

Zuerst sicherte sich Duplantis am Sonntagabend in Stockholm mit einem Sprung über 6 m den Meeting-Sieg. Dann nahm er gleich den angestrebten Weltrekord in Angriff. Schon im ersten Versuch schaffte er die 6,28 m und verbesserte zum zwölften Mal den Weltrekord, der seit Februar 2020 in seinem Besitz ist.

Die Bestmarke im altehrwürdigen Olympiastadion von Stockholm zu verbessern, hatte sich Duplantis ganz speziell gewünscht. Nirgends wurden mehr Weltrekorde aufgestellt als in dieser für die Olympischen Spiele 1912 gebauten Arena. Der letzte datierte aus dem Jahr 1997.

Die beiden Schweizerinnen, die in Stockholm am Start waren, zeigten sich mit ihren Leistungen unterschiedlich zufrieden. Audrey Werro erreichte über 800 m mit 1:58,35 die anvisierte Zeit von unter zwei Minuten souverän. Die fünftbeste Zeit ihrer Karriere brachte sie auf den 4. Platz. Der Sieg ging an die Britin Georgia Hunter Bell (1:57,66.)

Annik Kälin belegte im Weitsprung mit 6,67 m den 6. Platz. Gern wäre sie noch etwas weiter gesprungen, gestand sie gegenüber SRF und sprach von «Okay-Sprüngen». «Es war der erste Wettkampf nach der in Götzis zugezogenen Zerrung, deshalb bin ich froh, dass alles gehalten hat.» Die letzte Spritzigkeit und Überzeugung habe aber noch etwas gefehlt.