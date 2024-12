Der Skicrosser Jonas Lenherr verpasst aufgrund einer Infektion im Fussgelenk den Start in die Weltcup-Saison. Die Verletzung vom vergangenen März am linken Fuss ist immer noch nicht ausgeheilt.

Das war die Welt noch in Ordnung: Jonas Lenherr grüsst vergangenen Januar nach dem Weltcupsieg im kanadischen Nakiska mit dem Cowboy-Hut. Foto: JEFF MCINTOSH

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 35-jährige St. Galler muss sich in Geduld üben. Die Rehabilitation des Bruchs im unteren Sprunggelenk verlief über den Sommer nicht optimal, weshalb die Schrauben, die den gebrochenen Unterschenkelknochen nach der Operation zusammenhielten, noch vor dem Saisonstart entfernt wurden. Nach diesem Eingriff zog sich Lenherr eine Infektion im Fussgelenk zu, welche nun behandelt werden muss.

Der Einstieg in die Wettkampfsaison, die kommende Woche mit zwei Rennen im französischen Val Thorens beginnt, verzögert sich. Lenherr kommt entgegen, dass die Weltmeisterschaften in St. Moritz erst am 22. März im Programm stehen. Der St. Galler gewann vergangenen Januar das Weltcuprennen im kanadischen Nakiska und wurde im Februar auf der Reiteralm Zweiter.