Am dritten Tag der Bahn-WM in Rio holt die Zürcher Para-Cyclerin Flurina Rigling die dritte Medaille für die Schweiz. Im Sprint gelingt ihr der Gold-Coup.

Flurina Rigling ist im Sprint schneller als alle anderen. Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Einen Tag nach dem WM-Titel im Scratch war die Zürcherin im Velodrom von Rio de Janeiro erneut nicht zu stoppen. Im 200 Meter-Sprint qualifiziert sich Rigling mit der schnellsten Zeit für den Final der besten drei Fahrerinnen, in dem sie schliesslich nachdoppelte.

Im Rennen über einen Kilometer zog Rigling das Tempo früh an, um sich als Ausdauerathletin auf der kurzen Distanz die bestmöglichen Chancen zu verschaffen. Auf den vier Bahnrunden schafften es Sabrina Custodia da Silva und Maike Hausberger nicht, die Schweizerin zu überholen. «Die Erleichterung ist riesig und ich bin mega zufrieden, dass ich den Sprint als Ausdauerathletin bestimmen konnte. Ich bin das Rennen so gefahren, dass ich meine Stärken ausspielen konnte», so Rigling.

Laurent Garnier zeigte am Samstagabend im Scratchrennen über zehn Kilometer seine bisher beste Leistung an einer WM. Im Schlusssprint hielt er das Tempo der Spitze bis zum Ziel und klassierte sich kurz hinter den Top-Fahrern auf Rang sechs. Den Weltmeistertitel sicherte sich der Brite Archie Atkinson, Zweiter wurde der französische Favorit Gatien Le Rousseau.