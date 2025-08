Rennen ist noch nicht vorbei Protzanfall von Rad-Profi im falschen Moment

Ben Healy ist sich sicher: Er hat das Rennen in Lisieux, Frankreich, gewonnen. Falsch gedacht! Während der Ire jubelt, fahren die Gegner an ihm vorbei. Doch der 24-Jährige drückt nochmal in die Pedale …

Publiziert: vor 26 Minuten