Das sind alle Schweizer Olympia-Teilnehmer

1/7 Nicht weniger als 35 Athletinnen und Athleten der insgesamt 128 Teilnehmenden kommen aus der Leichtathletik, darunter Mujinga Kambundji.

Die Schweizer Delegation an den Olympischen Sommerspielen in Paris umfasst 128 Sportlerinnen und Sportler. Dies steht nach den letzten Selektionen am Montag fest.

35 der 128 Teilnehmenden kommen aus der Leichtathletik. Damit ist Swiss Athletics bei Olympischen Spielen so zahlreich vertreten wie noch nie. 14 Schweizer Frauen und 10 Männer werden zwischen dem 1. und 11. August in einer Einzeldisziplin an den Start gehen. Darunter alle Schweizer Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner der EM 2024 in Rom: Mujinga Kambundji (32), Ditaji Kambundji (22), Angelica Moser (26), Simon Ehammer (24), Timothé Mumenthaler (21), William Reais (25) und Jason Joseph (25).

Annik Kälin setzt auf Siebenkampf

Und dank der drei Staffeln – 4x100 m Frauen, 4x400 m Frauen, 4x400 Mixed – wächst die Delegation weiter an. Wer alles läuft oder zumindest nach Paris darf, ist noch nicht im Detail bestimmt. Die letzten Startplätze in den beiden 4×400-m-Teams werden nach dem Meeting am Samstag, 27. Juli, in Lausanne vergeben.

Alle Olympia-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen Badminton (2): Jenjira Stadelmann (Bern), Tobias Künzi (Turgi) Beachvolleyball (4): Nina Brunner (Bellmund), Tanja Hüberli (Reichenburg), Esmée Böbner (Bern), Zoé Vergé-Dépré (Bern). BMX (5): Nadine Aeberhard (Rapperswil BE), Cédric Butti (Herdern), Zoé Claessens (Villars-sous-Yens), Nikita Ducarroz (Holly Springs/USA), Simon Marquart (Winterthur). Fechten (2): Alexis Bayard (Champlan), Pauline Brunner (La Chaux-de-Fonds). Golf (3): Joel Girrbach (Kreuzlingen), Morgane Métraux (Cully), Albane Valenzuela (Irving, Texas/USA). Judo (3): Daniel Eich (Gebenstorf), Binta Ndiaye (Le Mont-sur-Lausanne), Nils Stump (Windisch). Kanu (2): Martin Dougoud (Pau/FRA), Alena Marx (Bern). Kunstturnen (6): Lena Bickel (Morbio Inferiore), Luca Giubellini (Kirchdorf AG), Matteo Giubellini (Kirchdorf AG), Florian Langenegger (Uerkheim), Noe Seifert (Oftringen), Taha Serhani (Winterthur). Leichtathletik (35): 100 m: Géraldine Frey (Zürich), Mujinga Kambundji (Wabern), Salomé Kora (St. Gallen). - 200 m: Timothé Mumenthaler (Onex), William Reais (Chur), Felix Svensson (Lausanne), Mujinga Kambundji, Léonie Pointet (Jongny). - 400 m: Lionel Spitz (Adliswil). - 800 m: Rachel Pellaud (Biel), Valentina Rosamilia (Hunzenschwil), Audrey Werro (Courtepin). - 5000 m: Jonas Raess (Zürich). - 100 m Hürden: Ditaji Kambundji (Bern). - 110 m Hürden: Jason Joseph (Allschwil). - 400 m Hürden: Julien Bonvin (Sierre), Yasmin Giger (Romanshorn). - Stab: Angelica Moser (Andelfingen), Pascale Stöcklin (Nidau). - Weit: Simon Ehammer (Gais). - Siebenkampf: Annik Kälin (Grüsch). - Marathon (4): Tadesse Abraham (Confignon), Matthias Kyburz (Belp), Helen Bekele (Petit-Lancy), Fabienne Schlumpf (Wetzikon). Staffeln: 4x100 m: Sarah Atcho-Jaquier (St-Prex), Frey, Mujinga Kambundji, Kora, Pointet (Lens). - 4x400 m: Giger, Giulia Senn (Zürich). - Bemerkung: Die weiteren vier Plätze werden nach dem Meeting am 27. Juni in Lausanne vergeben. - Mixed-Staffel: Spitz, Giger, Senn. - Bemerkung: Bemerkung: Die weiteren drei Plätze werden nach dem Meeting am 27. Juni in Lausanne vergeben. Moderner Fünfkampf (2): Alexandre Dällenbach (Saint-Leu/FRA), Anna Jurt (Sarnen). Mountainbike (4): Mathias Flückiger (Leimiswil), Nino Schurter (Chur), Alessandra Keller (Ennetbürgen), Jolanda Neff (Goldach). Rad: Bahn (3): Alex Vogel (Wittenwil), Michelle Andres (Hägglingen), Aline Seitz (Buchs AG). - Strasse (6): Marlen Reusser (Hindelbank), Elise Chabbey (La Croix-de-Rozon), Noemi Rüegg (Schöffisdorf), Linda Zanetti (Camignolo), Stefan Küng (Frauenfeld), Stefan Bissegger (Felben-Wellhausen). Reiten: Concours Complet (4): Robin Godel (Donatyre), Mélody Johner (Lausanne), Nadja Minder (Illnau), Felix Vogg (Überlingen/GER). - Dressur (1): Andrina Suter (Thayngen). - Springen (4): Martin Fuchs (Wängi TG), Steve Guerdat (Elgg). Pius Schwizer (Oensingen). Edouard Schmitz (Zürich). Rudern (17): Aurelia-Maxima Janzen (Bern), Scott Bärlocher (Würenlos), Dominic Condrau (Jona), Maurin Lange (Kriens), Jonah Plock (Jona), Patrick Brunner (Sempach), Tim Roth (Berikon), Kai Schätzle (Luzern), Joel Schürch (Sursee), Raphaël Ahumada (Denges), Jan Schäuble (Hergiswil), Andrin Gulich (Zumikon), Roman Röösli (Luzern). Lisa Lötscher (Megge), Pascale Walker (Zürich), Célia Dupré (Genf) und Fabienne Schweizer (Buchrain). Schiessen (5): Nina Christen (Immensee), Audrey Gogniat (Le Noirmont), Chiara Leone (Frick), Jason Solari (Malvaglia), Christoph Dürr (Gams). Schwimmen (8): Thierry Bollin (Niederried b. Mit dem Selektionsentscheid ist auch klar, dass Annik Kälin auf den Siebenkampf setzen wird – und nicht wie Ehammer dem Weitsprung den Vorzug gibt. Die Bündnerin musste sich wegen des Zeitplans für eine Disziplin entscheiden.

Mit Dominic Lobalu wird in Paris ein weiterer Swiss Starter an den Start gehen. Der Europameister über 10'000 m tritt als Mitglied des Olympic Refugee Teams über 5000 m an.

Desplanches bekommt Upgrade – Quotenplatz im Badminton

Quasi ein Upgrade erhält Jérémy Desplanches. Der Schwimmer, der die Selektionskriterien für die Staffel erfüllt hat, nicht aber für das Einzelrennen und vergangene Woche dementsprechend selektioniert wurde, geht in Paris nun auch individuell über 200 m Lagen an den Start. Möglich macht das dem Olympia-Dritten von Tokio eine Einladung des Internationalen Schwimmverbands. Dieser berücksichtigt die Zeit, die Desplanches 2023 an der WM in Fukuoka geschwommen hatte.

Auch der Badmintonspieler Tobias Künzi wurde von Swiss Olympic noch für die Olympischen Spiele in Paris selektioniert. Der 26-Jährige erhielt einen Quotenplatz via eine sogenannte Re-Allocation.

Stöckli mit defensivem Medaillenziel

Bezüglich Medaillenziel gibt sich der Delegationsleiter Ralph Stöckli etwas zurückhaltender als in der Vergangenheit. «Medaillen und Diplome sind nach wie vor das grosse Ziel für viele unserer Athletinnen und Athleten, von Verbänden und von Swiss Olympic», sagt er. «Wir wollen aber realistisch sein: Im Durchschnitt der letzten Sommerspiele seit 1972 hat die Schweiz fünf Medaillen gewonnen und nie eine zweistellige Zahl erreicht. Die 13 Medaillen von Tokio müssen wir daher richtig einordnen. Ich denke, wir können uns an den Sommerspielen 2016 orientieren. Auch diese Spiele waren sehr erfolgreich.»

Damals in Rio de Janeiro hatten die Schweizer Athletinnen und Athleten sieben Medaillen und 18 Diplome gewonnen.