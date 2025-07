Messi trifft schon wieder doppelt

Lionel Messi trifft beim 2:1-Sieg von Inter Miami gegen Nashville in der MLS erneut doppelt – im fünften Meisterschaftsspiel in Folge.

Lionel Messi trifft und trifft und trifft in der MLS. Foto: Steven Senne

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Messis beeindruckende Serie, die bereits vor der Klub-WM begonnen hatte, ist in der nordamerikanischen Profi-Liga beispiellos.

Dass er seinen Rekord weiter ausbauen konnte, verdankt der Weltmeister aus Argentinien auch einem groben Fehler von Nashvilles Goalie Joe Willis. Der Amerikaner spielte Messi den Ball in der 62. Minute direkt in die Füsse, worauf dieser das 2:1-Siegtor erzielte. Bereits in der ersten Halbzeit hatte der achtfache Weltfussballer mit einem Freistoss zur 1:0-Führung getroffen.

Messi steht in dieser Saison nun bei 16 Toren in 16 MLS-Spielen und führt damit gemeinsam mit Nashvilles Stürmer Sam Surridge die Torschützenliste an.

Inter Miami liegt in der Eastern Conference auf Platz 4, fünf Punkte hinter dem Tabellenersten Philadelphia, hat aber drei Spiele weniger absolviert.