Millionen-Reitturnier in Katar abgesagt

Darum gehts
- Global Champions Tour in Katar abgesagt wegen Konflikten im Nahen Osten
- In Katar war ein riesen-Preisgeld geplant
- Insgesamt werden bei dieser Reitsport-Serie 16 Millionen an Preisgeldern verteilt
Der Auftakt der Reitsport-Serie Global Champions Tour in Katar ist wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten abgesagt worden. Dieser Entscheid sei «nach sorgfältiger Abwägung der Luftraumbeschränkungen, der Reisezeitpläne der Teilnehmer und der allgemeinen betrieblichen Einschränkungen getroffen» worden, hiess es in einer Mitteilung. Ursprünglich sollte die Saison der weltweit höchstdotierten Turnierserie vom 4. bis 7. März eröffnet werden.
In Katar war ein Preisgeld von knapp einer Million Euro vorgesehen. Bei der gesamten Serie mit 17 Etappen gibt es eine Dotierung von mehr als 16 Millionen Euro.
Für die Reiterinnen und Reiter geht es somit direkt weiter nach Miami. Vom 3. bis 5. April finden die Wettkämpfe im US-Bundesstaat Florida statt.