Schweizer Erfolgsmeldung aus Leipzig: Springreiter Steve Guerdat holt sich den Sieg an der Weltcup-Prüfung in Sachsen. Damit doppelt er nach dem gewonnenen Championat am Samstag nach.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Steve Guerdat gewinnt auf Iashin Sitte die mit 205'000 Euro dotierte Weltcup-Prüfung von Leipzig. Der gebürtige Jurassier ist somit die dominierende Figur des Wochenendes. Im Sattel von Is-Minka hat er am Samstag bereits im Championat triumphiert.

Elf Paare haben das Stechen erreicht, Guerdat bleibt auch da fehlerlos. In 42,21 Sekunden ist er etwas mehr als eine Sekunde schneller als der zweitplatzierte Franzose Simon Delestre. Der zweite Schweizer Starter Bryan Balsiger auf C-Mistral landet nach einem Abwurf auf Platz 19.

Mit dem Sieg holt Guerdat in der neunten von 13 Qualifikations-Prüfungen für das Weltcupfinale im April in den USA weitere 20 Qualifikationspunkte und ist nun als bester Schweizer mit 29 Zählern an zehnter Position klassiert. Jedoch hat der Olympiasieger im Rahmen des CSI Basel bestätigt, dass er heuer auf die Teilnahme am Weltcupfinal in Übersee wegen der hohen Belastung der Pferde verzichten wird.