Weltmeisterin Charlotte Fry Klasse für sich

Weltmeisterin Charlotte Fry aus Grossbritannien gewinnt den Weltcupfinal der Dressurreiter in Basel. Fry verweist Isabell Werth aus Deutschland auf Platz 2.

Reit-Final in Basel

Charlotte Fry gewinnt die Dressur am Weltcupfinal in Basel. Foto: TIL BUERGY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Dressur-Ikone Isabell Werth hätte in Basel ihren sechsten Titel gewinnen können. In der Kür erreichte die achtmalige Olympiasiegerin zwar mit ihrem Hengst Quantaz starke 84,365 Prozent, musste sich aber der Weltmeisterin Charlotte Fry auf Glamourdale deutlich geschlagen geben. Fry ritt mit 88,195 Prozent souverän zum ersten Sieg am Weltcupfinal.

Die Schweizerin Jessica Neuhauser kam auf Rockson auf Platz 13 unter den 17 Finalisten. Die Dressurprüfung in Basel war mit 275'000 Euro dotiert.