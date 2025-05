Steve Guerdat ist nächste Woche auch in St. Gallen am Start. Foto: BJORN LARSSON ROSVALL

Steve Guerdat (42) hat nach seiner Operation am Rücken und der damit verbundenen Zwangspause den Nationenpreis in Rom bestritten. Der Olympiasieger belegte mit der Schweizer Equipe den 7. Platz.

Martin Fuchs (32, mit L&L Lorde), Bryan Balsiger (26, Psg Starlight) und Géraldine Straumann (20, Long John Silver 3) waren neben Guerdat am Start. Die Möglichkeit auf eine Topklassierung vergaben die Duos von Equipenchef Peter van der Waaij schon im ersten Durchgang, worauf Guerdat (Iashin Sitte) auf einen Start in der Reprise verzichtete. Am kommenden Freitag ist der Jurassier beim CSIO in St. Gallen dabei.

Der Sieg auf der Piazza di Siena ging an die USA vor Frankreich und Italien.