Guerdat gewinnt Masters-Prüfung des CSI Mechelen

Starker Auftritt von Steve Guerdat. Auf Lancelotta bleibt er fünfmal ohne Fehler und holt sich in Mechelen den Sieg.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Steve Guerdat sichert sich auf der Westfalenstute Lancelotta den Sieg an der Masters-Prüfung des CSI von Mechelen. Guerdat und Lancelotta absolvieren den Normalparcours und vier Stechen ohne einen Abwurf. Der Belgier Nico Philippaerts auf Cornethagos schafft zwar ebenfalls fünf Nullfehlerritte, absolviert das finale Stechen aber rund vier Sekunden langsamer als der Schweizer.

Am Masters in Mechelen starten die fünf stärksten belgischen Springreiter plus die besten 5 anwesenden Springreiter gemäss Weltrangliste. Das Weltcupspringen in Mechelen findet am Dienstag statt.