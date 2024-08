Die Schweizer Equipe muss in Dublin bei dem mit 250'000 Euro dotierten Nationenpreis von Irland mit Platz 5 vorliebnehmen.

Martin Fuchs und Conner Jei heben ab.(Archivaufnahme)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die insgesamt 16 Strafpunkte gingen auf das Konto von Edouard Schmitz (mit Gamin), Janika Sprunger (Orelie) und Steve Guerdat (Venard). Martin Fuchs hingegen blieb im Sattel von Conner Jei zweimal fehlerlos und teilte sich den Jackpot von 50'000 Euro mit fünf Kollegen.

Den Sieg sicherte sich die USA (4 Strafpunkte), vor Irland (8) und Grossbritannien (12). Mit Guerdat als Schlussreiter hätte die Schweiz noch auf einen Podestplatz vorstossen können. Doch der Jurassier, der sein Olympia-Silber-Pferd Dynamix schonte, patzte mit Venard überraschend an zwei Steilsprüngen, unter anderem wie in Runde eins am Schlusshindernis.