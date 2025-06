Schweizer Reit-Equipe landet auf dem letzten Platz

Enttäuschung für die Schweizer Reit-Equipe in Rotterdam. Die Chancen auf eine Teilnahme am Final der Nations League sind nach einem 10. Platz nur noch theoretischer Natur.

Géraldine Straumann blieb in Rotterdam ohne Abwurf – für die Schweiz setzt es dennoch den letzten Platz ab. Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Reiter-Equipe muss sich im zum League of Nations zählenden Nationenpreis in Rotterdam mit dem 10. und letzten Platz begnügen.

Edouard Schmitz mit Gamin van’t Naastveldhof, Géraldine Straumann mit Long John Silver, Romain Duguet mit Hunger Games du Champ du Bois und Adrian Schmid mit Chicharito verzeichneten 29 Strafpunkte, wovon 20 auf das Konto von Schmitz gingen. Diese kamen in die Wertung, weil das Pferd von Schmid zweimal verweigerte, was zum Ausschluss führte. Straumann blieb ohne Abwurf. Den Sieg sicherte sich Gastgeber Niederlande vor Frankreich und Grossbritannien.

Die Schweiz hat vor der letzten Station in Gassin bei Saint-Tropez Ende September nur noch theoretische Chancen auf den lukrativen Final in Barcelona Anfang Oktober, nimmt in der Zwischenwertung ebenfalls den letzten Platz ein.