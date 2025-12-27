DE
Reicht es für Olympia?
Brignone trainiert fleissig für ihr Comeback

Federica Brignone kämpft nach schweren Verletzungen um ihr Comeback. In Courmayeur trainiert der Ski-Superstar dafür.
Publiziert: 14:37 Uhr
