Mauro Schmid weiss seinen Heimvorteil an den Schweizer Meisterschaften zu nutzen. Drei Tage nach dem Triumph im Zeitfahren, gewinnt er auch das Strassenrennen.

Schmid doppelt an Schweizer Meisterschaften nach

Schmid doppelt an Schweizer Meisterschaften nach

Zweiter Titel in drei Tagen

Mauro Schmid wird ein weiteres Jahr im Trikot des Schweizer Strassen-Meisters unterwegs sein. Foto: GIAN EHRENZELLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Drei Tage nach seinem Sieg im Zeitfahren bei ihm zu Hause in Steinmaur doppelt Mauro Schmid an den Schweizer Meisterschaften mit dem Gewinn des Strassenrennens in Fischingen nach.

Der 25-jährige Zürcher setzte sich nach 178,8 km im Sprint einer Vierergruppe nach knapp viereinhalb Stunden Fahrzeit vor dem Berner Marc Hirschi sowie dem Walliser Valentin Darbellay und dem Jurassier Arnaud Tendon durch.

Schmid vermochte damit den im vergangenen Jahr im Kanton Genf errungenen Titel erfolgreich zu verteidigen, was zumindest in der Moderne einer Seltenheit gleichkommt. Letztmals war das im Jahr 1995 dem Tessiner Felice Puttini gelungen.

Bei den Frauen sicherte sich die ehemalige Mountainbike-Spezialistin Steffi Häberlin am Samstag in Abwesenheit von Marlen Reusser überraschend ihren ersten Meistertitel.