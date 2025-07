1/2 Lorena Wiebes gewinnt auch die vierte Etappe der Tour de France der Frauen. Foto: AFP

Darum gehts Lorena Wiebes gewinnt zweite Etappe der Tour de France Femmes

Linda Zanetti wird Achte, Elise Chabbey führt Bergpreiswertung an

Längste Etappe mit 166 Kilometern und drei Anstiegen steht bevor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Holländerin Lorena Wiebes (26) feiert in der 4. Etappe der Tour de France der Frauen ihren zweiten Etappensieg innerhalb von 24 Stunden. Die Schweizerin Linda Zanetti (23) wird Achte.

Wiebes setzte sich nach 131 Kilometern von Saumur nach Poitiers wie tags zuvor im Sprint vor ihrer Landsfrau Marianne Vos (38) durch, die ihre Gesamtführung erfolgreich verteidigte. Die 23-jährige Tessinerin Zanetti sprintete ebenfalls um den Tagessieg mit und belegte am Ende den 8. Platz, elf Ränge vor der Zürcherin Noémie Rüegg (23).

Längste Etappe steht bevor

Beste Schweizerin in der Gesamtwertung bleibt nach vier der neun Etappen die Genferin Elise Chabbey (32) im 16. Rang. Chabbey traf ebenfalls mit dem Feld im Ziel ein und wird auch am Mittwoch im gepunkteten Trikot der Führenden in der Bergpreiswertung an den Start gehen. Die niederländische Topfavoritin Demi Vollering, die nach ihrem Sturz am Vortag wieder am Start war und bis auf die Bonifikationssekunden keine Zeit einbüsste, bleibt Gesamtsechste mit nun 26 Sekunden Rückstand.

Am Mittwoch steht die mit 166 Kilometern von Chasseneuil-du-Poitou nach Guéret längste Etappe der diesjährigen Rundfahrt auf dem Programm. Die letzten 35 Kilometer beinhalten drei aufeinanderfolgende Anstiege.