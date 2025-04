Zwangspause für Noemi Rüegg. Die Schweizer Radrennfahrerin hat sich am Mittwoch das Schlüsselbein gebrochen. Die Verletzung hat eine Operation nötig gemacht.

Radfahrerin Rüegg am Schlüsselbein operiert

1/2 Wird in der nächsten Zeit keine Rennen fahren: Noemi Rüegg. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die aufstrebende Schweizer Radrennfahrerin Noemi Rüegg muss eine Zwangspause einlegen. Die Olympia-Siebte von Paris brach sich am Mittwoch bei der Flèche Wallonne das Schlüsselbein. Die 24-jährige Zürcherin hat sich am Freitag im Kantonsspital Aarau operieren lassen, wie sie in ihrer Instagram-Story schrieb.

Für Rüegg kommt die Verletzung zur Unzeit, hat sie doch einen ausserordentlich starken Saisonstart auf der World Tour hingelegt. Sie gewann die Tour Down Under, wurde Dritte beim Cadel Evans Great Ocean Race und holte einen Podiumsplatz im Klassiker Mailand-Sanrem