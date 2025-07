Bei der Tour de France gibt es einen Führungswechsel. Der Ire Ben Healy übernimmt nach der 10. Etappe das Maillot jaune von Tadej Pogacar. Simon Yates gewinnt die Etappe am französischen Nationalfeiertag.

Der Ire Ben Healy fährt vor dem ersten Ruhetag der 112. Tour de France ins gelbe Leadertrikot. Foto: Christophe Petit Tesson

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der französische Nationalfeiertag an der Tour de France ist einer für die Ausreisser. Bei der Bergetappe durchs Zentralmassiv geht Simon Yates als Tagesieger und Ben Healy als neuem Leader hervor. Nicht Tadej Pogacar und auch nicht Jonas Vingegaard sorgen in der 10. Etappe mit 4500 Höhenmetern für Spektakel. Die grossen Favoriten auf den Gesamtsieg überlassen die Bühne am französischen Nationalfeiertag den Ausreisser.

Als solcher triumphiert bei der ersten Bergankunft dieser Tour der britische Giro-Sieger Simon Yates solo. Ben Healy erreicht das Ziel als Tagesdritter 4:20 Minuten vor Pogacar und löst den Weltmeister aus Slowenien damit an der Spitze der Gesamtwertung ab. Der Ire, der bereits die 6. Etappe als Solist gewonnen hat, liegt vor dem ersten Ruhetag in Toulouse nun 29 Sekunden vor Pogacar.

Am Mittwoch geht es bei der 112. Frankreich-Rundfahrt mit der 11. Etappe über 156,8 km rund um Toulouse weiter. Eine Bergwertung der 3. Kategorie könnte dabei für die Sprinter zu schwer sein. Ab Donnerstag warten dann in die Pyrenäen.