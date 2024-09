Die Favoriten im Strassenrennen

Fünf Sterne

Tadej Pogacar (26, Sln)

Gewann im Juli die Tour, im Mai den Giro, beide mit riesigem Vorsprung. Auch bei Eintagesrennen top. Aber: Bei den sehr langen WM-Rennen zeigte er auch schon Schwächen (Zürich: 274 km). Weltmeister wurde er noch nie.

Vier Sterne

Remco Evenepoel (24, Bel)

Nutzte in Paris die Gunst der Stunde, wurde in Abwesenheit von Pogacar Doppel-Olympiasieger. Verteidigte in Zürich das Regenbogentrikot im Zeitfahren. Gelingt ihm das Double-Double?

Drei Sterne

Mathieu van der Poel (29, Ho)

Der Mann der letzten WM. Liess auf der coupierten Strecke in Glasgow alle stehen, gewann trotz ­Ausrutscher soll. Sieger der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix im Frühling.

Zwei Sterne

Marc Hirschi (26, Sz)

Fünf Eintagesrennen in Folge hat der Berner im ­Sommer gewonnen. Ein dickes Ausrufezeichen vor der Heim-WM. Scheint trotz 16. Platz an Olympia in der Form seines Lebens zu sein.

Primoz Roglic (34, Sln)

Anfangs September Vuelta-Gesamtsieger. Zum vierten Mal. Starke Reaktion nach dem Tour-Aus. Doch: Bekommt er die Freiheiten, wenn bei Landsmann Pogacar alles normal läuft?