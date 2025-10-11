Schweizer Mountainbiker verfehlen das Podest

Die Schweizer Männer bleiben im Short Track beim Weltcupfinal im kanadischen Mont-Sainte-Anne ohne Podestplatz.

Lars Forster tritt in die Pedale. (Archivaufnahme) Foto: MAXIME SCHMID

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Lars Forster musste sich mit Platz 4 begnügen, mit Vital Albin im 9. Rang schaffte es ein zweiter Fahrer in die Top 10.

An der Spitze setzte sich in der letzten Runde eine Dreiergruppe ab. Forster musste auf dem Hochgeschwindigkeits-Parcours ohne technische Schwierigkeiten abreissen lassen und er büsste auf die Siegerzeit des Franzosen Luca Martin fünf Sekunden ein. Der Brite Charlie Aldridge und der Franzose Adrien Boichis holten sich die weiteren Podestplätze.

Der Amerikaner Christopher Blevins, der bereits als Gesamtweltcup-Sieger feststeht, erreichte Platz 12. Sieger Martin festigte derweil Platz 2 in der Overall-Wertung. Die Weltcup-Dernière der Saison 2025 wird am Sonntagabend Schweizer Zeit mit den Cross-Country-Rennen ausgetragen.