Weltcup in Les Gets
Keller belegt Platz zwei im Short Track

Alessandra Keller zeigt starke Leistung im Mountainbike-Weltcup in Les Gets. Die Nidwaldnerin belegt im Short Track den zweiten Platz hinter der Europameisterin Jenny Rissveds. Zwei Wochen vor der Heim-WM im Wallis unterstreicht Keller damit ihre gute Form.
Publiziert: 19:38 Uhr
Alessandra Keller feiert im siebten Short-Track-Weltcuprennen dieser Saison ihren dritten Podestplatz.
Foto: MAXIME SCHMID
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Alessandra Keller lässt gut zwei Wochen vor der Heim-WM im Wallis erneut ihre gute Form aufblitzen. Die Nidwaldnerin belegt zum Auftakt des Mountainbike-Weltcups in Les Gets im Short Track Platz 2. Nach ihrem Sieg Mitte Juli in Andorra muss sich Keller in den französischen Alpen einzig der Europameisterin Jenny Rissveds geschlagen geben. Für die Schweizerin, die im Ziel einen Rückstand von sieben Sekunden auf die Schwedin aufweist, ist es in der nicht-olympischen Disziplin im siebten Rennen der Saison der dritte Podestplatz.

Sina Frei verpasst als Vierte hinter der Neuseeländerin Samara Maxwell das Podium nur knapp. Mit Jolanda Neff schafft als Achte noch eine dritte Schweizerin den Sprung in die Top Ten.

Im Rennen der Männer können die Schweizer nicht ganz vorne mitmischen. Dario Lillo klassiert sich beim ersten Weltcupsieg des Briten Charlie Aldridge als bester helvetischer Fahrer auf dem 7. Rang.

