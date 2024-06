Tour de Suisse 2025 beginnt und endet in der Innerschweiz

Startort der Tour de France 2026 bekannt

Die Tour de France startet 2026 in Barcelona – und damit zum dritten Mal nach San Sebastian (1992) und Bilbao (2023) in Spanien. In zwei Jahren wird die Tour ausserdem zum vierten Mal in fünf Jahren im Ausland beginnen. 2022 erfolgte der Auftakt in Kopenhagen, 2023 in Bilbao, und im nächsten Monat erfolgt der Auftakt in Florenz. 2025 wird die Tour de France in Lille gestartet.