Das Schweizer Aufgebot für das Strassenrennen der Männer an der WM in Zürich erfährt einen Wechsel. Anstelle des erkrankten Yannis Voisard kommt Fabian Lienhard zum Zug.

Wechsel in Schweizer WM-Team

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 26-jährige Jurassier Voisard, Rundfahrten-Spezialist aus dem Schweizer Team Tudor, muss wegen einer Covid-19-Erkrankung passen. Der fünf Jahre ältere Zürcher Unterländer Fabian Lienhard kommt so am Sonntag zu seiner sechsten WM-Teilnahme in der Elite-Kategorie.

Lienhard hätte aufgrund der sportlichen Kriterien die Nomination für die WM sowieso verdient, musste dann aber trotzdem über die Klinge springen. Gegenüber Blick äusserte der Zürcher seinen Ärger über die ursprüngliche Ausbootung. Nun kommt er also doch zum Handkuss.

Im Team für die Mixed-Staffel werden zwei Änderungen vorgenommen. Anstelle von Silvan Dillier und Elena Hartmann werden Fabian Weiss und Jasmin Liechti dabei sein. Mit Weiss bilden Stefan Bissegger und Johan Jacobs das Männer-Trio. Auf Frauen-Seite starten neben Liechti Elisa Chabbey und Noemi Rüegg.

Fabian Lienhard ersetzt den kranken Yannis Voisard. Foto: Keystone