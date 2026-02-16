Milan-Sturz überschattet Auftakt der UAE-Tour

Ist für Jonathan Milan die UAE-Tour bereits nach der ersten Etappe gelaufen? Nach seinem Sturz am Montag ist unklar, ob der Italiener weiterfahren kann.

Italiens Sprinter Jonathan Milan stürzt einen Kilometer vor dem Ziel bei der ersten Etappe der UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der 25-Jährige steigt danach zumindest wieder aufs Rad.

Ob Milan die Tour fortsetzen kann, ist noch nicht ganz klar. «Glücklicherweise ergab eine erste klinische Untersuchung keine Frakturen», lässt sein Team Lidl-Trek verlauten. Doch die Verletzungen – insbesondere an der rechten Hand, dem linken Ellbogen und Milans Hüfte sowie seinem rechten Knie – würden vor der zweiten Etappe weiter beobachtet.

Die Etappe zwischen Madinat Zayed Majlis und dem Liwa-Palast gewinnt der 22-jährige Mexikaner Isaac del Toro vor dem Niederländer Cees Bol und dem Italiener Antonio Tiberi. Wegen starker Winde ist die Strecke von 144 auf 118 km verkürzt worden. Stefan Bissegger, Johan Jacobs, Silvan Dillier und Robin Froidevaux kommen zeitgleich mit dem Sieger ins Ziel.

2025 hat Tadej Pogacar die Rundfahrt gewonnen und damit seinen ersten Saison-Erfolg gefeiert. In diesem Jahr startet der Ausnahmekönner aus Slowenien nicht in den Emiraten, sondern beginnt seine Saison im März beim italienischen Eintagesrennen Strade Bianche.