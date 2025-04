Stefan Bissegger (27) will beim vielleicht grössten Rad-Klassiker überhaupt brillieren. Doch vorher tauscht er Gefährt und Unterlage – ab in den Gokart!

1/13 Schneller als der Blick-Reporter? Stefan Bissegger stellt sich der Herausforderung. Und scheint nicht sonderlich beunruhigt. Foto: Sven Thomann

Am Sonntag donnert er mit 40 km/h über die rausten Kopfsteinpflaster Frankreichs. Zwei Wochen vorher ist Stefan Bissegger (26) beim Treffen mit Blick doppelt so schnell unterwegs. Wo? Auf der Gokart-Bahn in Sulgen TG. Danach sagt er: «Meine Hüfte schmerzt ein wenig, weil ich in den Kurven richtiggehend in die Seite des Sitzes hineingedrückt wurde. Aber im Vergleich zu Paris–Roubaix war das ein Zuckerschlecken», so der Schweizer Velo-Profi.

Doch der Reihe nach. Bissegger fährt mit seiner Vespa im Industrieareal von Sulgen pünktlich um 13 Uhr vor. «Ich war schon ein paar Mal mit Kollegen auf dieser Bahn. Sie macht wirklich viel Spass. Allerdings hatten wir solch harte Positionskämpfe, dass ich mich schon gefragt habe, ob das gut endet», so der Thurgauer. Diesmal nimmt es Bissegger gemütlicher, er misst sich lediglich mit dem zwanzig Jahre älteren Blick-Reporter. Wer die schnellste Rundenzeit erzielt, gewinnt. «Abgemacht», so Bissegger.