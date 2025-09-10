Der 21-jährige Italiener Giulio Pellizzari gewinnt die 17. Etappe der Vuelta mit einem Solo-Sieg auf dem Alto del Morredero. Jonas Vingegaard behält das rote Trikot und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus.

Giulio Pellizzari feiert am Alto del Morredero nach 143 km seinen ersten Sieg als Profi. Foto: JAVIER LIZON

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Giulio Pellizzari sichert sich den Sieg bei der 17. Etappe der Vuelta. Der 21-jährige Italiener meistert den Schlussanstieg auf den Alto del Morredero am schnellsten. Jonas Vingegaard bleibt in Rot.

Für Pellizzari ist es der erste Sieg auf der Grand Tour. Der Fahrer von Red Bull Bora-Hansgrohe lanciert den entscheidenden Angriff im langen Aufstieg 3,5 km vor dem Ziel. Keiner aus der sechsköpfigen Spitzengruppe kann ihm folgen, so dass Pellizzari das Ziel auf über 1700 Metern über Meer solo erreicht. Platz 2 sichert sich mit 16 Sekunden Rückstand der Brite Thomas Pidcock, das Podest komplettiert der Australier Jai Hindley.

Die Favoriten auf den Gesamtsieg geben sich keine Blösse. Jonas Vingegaard fährt nach 143 km als Vierter über die Ziellinie, gefolgt von João Almeida. In der Gesamtwertung baut der Däne den Vorsprung auf den Portugiesen auf 50 Sekunden aus. Pidcock als Dritter liegt 2:28 Minuten hinter Vingegaard.

Am Donnerstag steht in Valladolid ein Zeitfahren über 27,2 km an. Dabei zählt der Schweizer Stefan Küng zu den Favoriten.