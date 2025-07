Olympiasieger Evenepoel gibt bei der Tour de France auf

1/2 Remco Evenepoel muss an der Tour de France entkräftet aufgeben. Foto: Christophe Petit Tesson

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel hat an der Tour de France während der 14. Etappe aufgegeben. Der auf Platz 3 des Gesamtklassements liegende Belgier steigt am Samstag rund 100 Kilometer vor dem Ziel der schwierigen Pyrenäen-Etappe von Pau nach Superbagnères entkräftet vom Velo.

2024 hatte der Strassenweltmeister und Vuelta-Gewinner von 2022 bei der Tour hinter Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard den 3. Gesamtrang belegt. Im vergangenen Dezember warfen ihn schwere Trainingssturzverletzungen in der Saisonvorbereitung monatelang zurück.

An der diesjährigen Tour gewann Evenepoel das Einzelzeitfahren am fünften Tag, in den Pyrenäen begann er aber zu schwächeln. Am Freitag im Bergzeitfahren verlor er viel Zeit auf das Spitzenduo Pogacar und Vingegaard.