Marlen Reusser gewinnt die 1. Etappe der Tour de Suisse. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Reusser verweist nach 95,5 km im Berner Oberland Demi Vollering im Zweiersprint auf Platz 2. Die niederländische Vorjahressiegerin ist die einzige, die der Lokalmatadorin folgen kann, als diese 64 km vor dem Ziel in der Abfahrt vom Jaunpass aus einer siebenköpfigen Spitzengruppe angreift. In einem langen Zielsprint zwischen den beiden ehemaligen Teamkolleginnen und ersten Anwärterinnen auf den Gesamtsieg hat Reusser letztlich knapp die Nase vorne.

Der Vorsprung das Duos auf die erste Verfolgerinnen beträgt über eineinhalb Minuten. Den Sprint um Platz 3 gewinnt die letztjährige Tour-de-France-Siegerin Katarzyna Niewiadoma aus Polen. Als nächstbeste Schweizerinnen erreichen Noemi Rüegg und Elise Chabbey als Sechste und Siebente an der Spitze der Hauptfeldes das Ziel. Ihr Rückstand beträgt 2:14 Minuten.

Am Freitag steht die längste Etappe der viertägigen Schweizer Landesrundfahrt auf dem Programm. Sie führt über 161,7 km von Gstaad nach Oberkirch am Sempachersee und bietet Reusser die Möglichkeit, das Leadertrikot in ihrer engeren Heimat bei der Fahrt durch das Emmental zu präsentieren. Die 33-Jährige aus Hindelbank gewann die Tour de Suisse 2023, im letzten Jahr musste sie aus gesundheitlichen Gründen Forfait erklären.

Früherer Gesamtsieger Skjelmose fehlt krankheitsbedingt Mattias Skjelmose muss für die am Sonntag beginnende 88. Tour de Suisse Forfait erklären. Dies teilten der Gewinner der Schweizer Landesrundfahrt von 2023 und sein Team Lidl-Trek am Donnerstag mit. Skjelmose war mit einem Magen-Darm-Infekt aus dem Höhentrainingslager zurückgekehrt und musste daher bereits auf einen Start an der Dauphiné-Rundfahrt verzichten. Als er wieder ins Training einstieg, sei der Infekt zurückgekommen, erklärte der Däne, der im April mit einem Sieg im Dreiersprint gegen Weltmeister Tadej Pogacar und Olympiasieger Remco Evenepoel am Gold Race triumphiert hatte. Mattias Skjelmose muss für die am Sonntag beginnende 88. Tour de Suisse Forfait erklären. Dies teilten der Gewinner der Schweizer Landesrundfahrt von 2023 und sein Team Lidl-Trek am Donnerstag mit. Skjelmose war mit einem Magen-Darm-Infekt aus dem Höhentrainingslager zurückgekehrt und musste daher bereits auf einen Start an der Dauphiné-Rundfahrt verzichten. Als er wieder ins Training einstieg, sei der Infekt zurückgekommen, erklärte der Däne, der im April mit einem Sieg im Dreiersprint gegen Weltmeister Tadej Pogacar und Olympiasieger Remco Evenepoel am Gold Race triumphiert hatte. Mehr